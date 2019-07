Business news: Kazakhstan-Ucraina, interscambio commerciale tocca i 565,8 milioni dollari

- L’interscambio commerciale tra Kazakhstan e Ucraina ha toccato i 565,8 milioni di dollari nei primi cinque mesi di quest’anno. Lo riferisce l’agenzia di stampa "Ls", aggiungendo che il 75 per cento del volume degli scambi commerciali bilaterali è rappresentato dalle esportazioni provenienti dal paese centro-asiatico, attestatesi a 424,7 milioni di dollari con un incremento pari al 26 per cento rispetto ai primi cinque mesi del 2018. Secondo quanto si apprende dalla stampa dei due paesi, le esportazioni kazakhe di gas naturale rappresentano il 64,5 per cento del totale con 274 milioni di dollari, mentre la restante parte riguarda la vendita di carbone, zinco, prodotti alimentari e materiali metallici. Per quanto riguarda invece le importazioni provenienti dall’Ucraina, il rapporto preparato dall’agenzia di stampa “Ls” riferisce di un calo pari al 9 per cento rispetto ai primi cinque mesi del 2018: le merci acquistate includono prodotti alimentari, spezie, automobili, attrezzature agricole e gomma. (Res)