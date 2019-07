Business news: Romania, nuove società con capitale estero in crescita dello 0,05 per cento in primo semestre

Bucarest, 27 lug 07:00 - (Agenzia Nova) - Il numero di società a capitale estero di nuova costituzione in Romania è aumentato dello 0,05 per cento nel primo semestre del 2019 rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente, arrivando a 2,885 unità. Lo riferisce l'Ufficio del registro nazionale del commercio (Onrc) con un comunicato. Queste nuove società avevano un capitale sottoscritto di 8,64 milioni di dollari, in calo del 75,3 per cento rispetto al periodo gennaio-giugno 2018. Secondo la fonte citata, tra il 1991 e il 2018 sono state costituite 221.334 società con partecipazione straniera al capitale, il cui importo totale del capitale sociale sottoscritto arriva a oltre 63,117 miliardi di dollari. Al 30 giugno 2019, 224.191 società di proprietà estera erano registrate in Romania, la maggior parte delle quali 48.112, con capitale italiano, ma la quota maggiore del capitale sociale lo hanno le società olandesi, ovvero 12,912 miliardi di dollari, con 5.326 aziende. (Rob)