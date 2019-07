Meteo: le previsioni per oggi a Torino e in Piemonte

- A Torino oggi, sabato 27 luglio, cieli molto nuvolosi o coperti con deboli piogge, in intensificazione pomeridiana con rovesci anche a carattere temporalesco. Durante la giornata la temperatura massima registrata sarà di 28°C, la minima di 21°C, lo zero termico si attesterà a 4400m. I venti saranno al mattino assenti o deboli e proverranno da direzione variabile, al pomeriggio assenti o deboli e proverranno da direzione variabile. Allerte meteo previste: pioggiaPiemonte: l'anticiclone viene eroso da correnti occidentali più fresche, associate ad un'area di bassa pressione in approfondimento sulle Isole britanniche e in rapido avanzamento verso l'Italia centro-settentrionale. Tempo in progressivo peggioramento su tutto il Nord Ovest con acquazzoni e temporali a partire dalle Alpi e in estensione entro sera anche alle pianure e poi alla Liguria, localmente anche di forte intensità, con colpi di vento e grandinate. Temperature in diminuzione. (Rpi)