Russia: prevista a Mosca manifestazione in sostegno a candidati esclusi ad elezioni Duma

- E’ prevista oggi a Mosca una manifestazione non autorizzata a sostegno dei candidati esclusi dalle elezioni di settembre alla Duma cittadina. Ieri le autorità di sicurezza della capitale russa hanno avvertito la popolazione che la protesta attesa in via Tverskaja non ha ottenuto l'approvazione delle autorità cittadine. Pertanto, prendere parte alle manifestazioni “si configura come una violazione delle norme sullo svolgimento dei raduni”. La polizia ha annunciato che verranno adottate delle misure per garantire la sicurezza dei cittadini e per prevenire violazioni dell'ordine pubblico. (segue) (Rum)