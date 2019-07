Carabiniere ucciso: due giovani statunitensi confessano di aver accoltellato il vice brigadiere Cerciello Rega, arrestati

- Questa notte i carabinieri del comando provinciale di Roma hanno fermato due 19enni statunitensi sospettati di aver aggredito mortalmente il vice brigadiere Mario Cerciello Rega. Grazie alle immagini delle telecamere di videosorveglianza e alle testimonianze di chi ha assistito all'aggressione, gli inquirenti del Nucleo investigativo capitolino hanno individuato, in poche ore, i due responsabili dell'omicidio in un albergo romano già pronti per lasciare il territorio italiano. Nel corso della perquisizione della camera d’hotel nella quale si trovavano i due giovani è stata trovata e sequestrata l’arma del delitto, un coltello di notevoli dimensioni, nascosto dietro ad un pannello a sospensione del soffitto, oltre agli indumenti indossati durante l'aggressione. I due, portati in caserma, sono stati interrogati dai carabinieri sotto la direzione dei magistrati della Procura della Repubblica di Roma e di fronte a prove schiaccianti, hanno confessato. (segue) (Rer)