Carabiniere ucciso: due giovani statunitensi confessano di aver accoltellato il vice brigadiere Cerciello Rega, arrestati (2)

- Le indagini hanno consentito di accertare che poco prima dell’omicidio, i due giovani statunitensi avevano sottratto uno zaino ad un cittadino italiano, minacciandolo, nel corso di una telefonata, di non restituirglielo se non dietro la corresponsione di 100 euro ed 1 grammo di cocaina. I carabinieri erano stati contattati proprio dalla vittima che aveva denunciato l’accaduto, e si sono presentati all’appuntamento per bloccare i malfattori, che, nonostante i militari si fossero qualificati quali appartenenti all’Arma non hanno esitato ad ingaggiare una colluttazione, che si è conclusa con un ferimento mortale del vice brigadiere. I fermati sono stati condottii presso la casa circondariale di Roma Regina Coeli a disposizione dell’Autorità Giudiziaria. Dovranno rispondere di omicidio aggravato in concorso e tentata estorsione. (Rer)