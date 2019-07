Messico-Honduras: presidente Lopez Obrador incontra oggi omologo Hernandez (3)

- Lo scorso 19 luglio il presidente della Repubblica di El Salvador, Najib Bukele, ha incontrato il ministro degli Esteri del Messico, Marcelo Ebrard, in occasione dell'avvio ufficiale del programma "Sembrando Vita", iniziativa parte del Piano di sviluppo integrale orientata a generare opportunità di lavoro per gli abitanti della regione e quindi a ridurre i flussi migratori irregolari. I rappresentanti di Messico e El Salvador hanno fatto il punto sulla gestione dei primi 30 milioni di dollari donati dagli Stati Uniti per la messa a dimora di 50.000 ettari di sistemi agroforestali, piano che dovrebbe creare circa 20 mila posti di lavoro. (segue) (Mec)