Messico-Honduras: presidente Lopez Obrador incontra oggi omologo Hernandez (4)

- L'iniziativa fa parte dell'accordo raggiunto lo scorso 7 giugno tra Messico e Stati Uniti, che ha permesso al paese latino di scongiurare l'ipotesi di dover pagare un dazio del 5 per cento alle esportazione di tutti i propri prodotti in Usa. Una tagliola che sarebbe dovuta scattare lunedì 10 giugno, e che sarebbe cresciuta del 5 per cento ogni mese se la Casa Bianca non avesse riconosciuto l'efficacia delle strategie per contenere il flusso di migranti. (segue) (Mec)