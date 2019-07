Messico-Honduras: presidente Lopez Obrador incontra oggi omologo Hernandez (5)

- Il Messico mette sul piatto controlli sui percorsi dei migranti diretti verso nord, a partire da un maggior presidio della frontiera con il Guatemala, e l'impegno ad ospitare sul proprio territorio i migranti che sono in attesa di sapere se le autorità Usa concedono loro il diritto d'asilo. A questi, il Messico garantirà - come iniziativa volontaria e non obbligo da trattato internazionale - assistenza sanitaria ed educativa, ma anche opportunità di lavoro e di integrazione, mentre gli Usa dovranno accelerare i tempi per l'evasione delle domande di asilo. (Mec)