Business news: Croazia, fatturato in aumento a maggio in settore edile

- Il fatturato del settore edile in Croazia ha registrato a maggio di quest'anno un aumento del 5,8 per cento rispetto allo stesso mese dell'anno precedente: lo rende noto l'Istituto nazionale di statistica, precisando che il fatturato è invece diminuito rispetto ad aprile dell'1,4 per cento. A maggio di quest'anno il 54,5 per cento dei lavori di costruzione è stato effettuato su nuovi edifici e il 45,5 per cento ha invece riguardato ristrutturazioni, riparazioni e lavori di manutenzione. I dati relativi alle ore di lavoro impiegate mostrano che nei primi cinque mesi dell'anno il 53,6 per cento delle ore di lavoro è stato impiegato in edifici di nuova costruzione, mentre il 46,4 per cento è stato impiegato in altre opere. (Zac)