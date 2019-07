Business news: Romania, crescita economica oltre il 5 per cento nel 2020

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La crescita economica della Romania sarà di oltre il 5 per cento anche l'anno prossimo, in quanto c'è un grande potenziale, ma saranno proposte anche molte misure in materia economica e di evasione fiscale. Lo ha detto il ministro delle Finanze romeno, Eugen Teodorovici, all'emittente televisiva privata "Antena 3". "La crescita economica del prossimo anno supererà il 5 per cento. Deve essere così in quanto c'è un potenziale molto, molto grande, ma ci saranno molte misure che proporremo quest'anno nell'area economica, l'evasione e tutto il resto. Per quest'anno ci siamo proposti una crescita economica del 5,5 per cento. Il Pil della Romania è cresciuto del 34 per cento rispetto al 2016", ha dichiarato Teodorovici rispondendo alla domanda su quale sarà la crescita economica del prossimo anno. (Rob)