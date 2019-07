Business news: Romania, importazioni gas più economiche in periodo estivo

- Le importazioni di gas in questo periodo sono vantaggiose per la Romania, poiché sono molto più economiche rispetto al picco invernale. E' quanto ha scritto il ministero dell'Energia di Bucarest in un post sulla pagina Facebook. L'Autorità nazionale di regolamentazione dell'energia (Anre) ha pubblicato le quantità di gas importate nel maggio 2019, 1.185.490 MWh, quantità 353 volte superiore rispetto a quella di maggio 2018 (3.353 MWh). "Insistiamo sul fatto che le importazioni di gas di questo periodo siano vantaggiose per la Romania, dato che i prezzi delle importazioni in questo periodo sono molto più bassi rispetto al picco dell'inverno", ha ribadito il ministero. (Rob)