Business news: Slovenia, al via lavori per ampliamento molo 1 porto di Capodistria

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I lavori per l'estensione del molo 1 del porto sloveno di Capodistria (Koper) stanno iniziando in questi giorni, nell'ambito di un progetto cofinanziato con fondi Ue, il cui completamento è previsto nel 2021. Annunciando l'inizio dei lavori, la società Luka Koper, che gestisce l'unico porto della Slovenia, ha sottolineato l'importanza del progetto per un ulteriore sviluppo e aumento della competitività internazionale dello scalo. La gara pubblica del contratto per l'ampliamento del molo 1 del porto di Capodistria, di circa 100 metri, è ancora aperta. L'intero progetto dovrebbe concludersi nel 2021, con un aumento della capacità del terminal container fino ad arrivare ad almeno 1,5 milioni di unità l'anno. L'investimento complessivo è stimato per un valore di 235 milioni di euro. (Lus)