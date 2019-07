Business news: Slovenia, compagnia aerea Usa Mesa interessata a quota in Adria Airways

- La compagnia aerea statunitense Mesa Airlines sarebbe interessata all'acquisizione di una quota della slovena Adria Airways. Secondo quanto riferisce il portale d'informazione "24ur", la società statunitense sta valutando da oltre in mese l'operazione nei confronti della compagnia aerea slovena e dovrebbe prendere la decisione finale entro la fine dell'estate. "A Adria siamo fiduciosi che l'operazione sarà conclusa in modo soddisfacente", hanno fatto sapere dalla società slovena, che ha precisato come uno degli attuali azionisti, il Fondo 4K Invest, rimarrebbe comunque con un ruolo nella compagnia. (Lus)