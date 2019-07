Business news: Azerbaigian, Moody’s, porta rating sistema bancario da “stabile” a “positivo”

- L’agenzia di rating internazionale Moody’s ha modificato la valutazione del sistema bancario dell’Azerbaigian da “stabile” a “positiva”. Lo riferisce l’agenzia di stampa “Azernews”, aggiungendo che le nuove stime dipendono per larga parte dalla crescita economica in corso e dal maggior sostegno statale alle famiglie. Stando alle informazioni diffuse dalla stampa del paese caucasico, l’agenzia ha anche previsto un aumento della crescita economica al 3 per cento nel corso del biennio 2019-2020, a fronte di un abbassamento dei prezzi delle risorse energetiche a livello globale e al rafforzamento delle esportazioni e dalla maggiore presenza del settore non-oil all’interno dell’economia nazionale, che beneficerà anche delle riforme portate avanti dall’esecutivo di Baku. (Res)