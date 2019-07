Business news: Bulgaria, ministro Economia Karanikolov ottimista su investimento Volkswagen nel paese

- La Bulgaria è ancora in gara per ospitare un impianto della azienda automobilistica tedesca Volkswagen. Lo ha detto il ministro dell’Economia bulgaro, Emil Karanikolov, secondo quanto riferito dall’emittente “Radio Bulgaria”. Come la Turchia, anche la Bulgaria ha offerto alla società un'offerta allettante e attende una risposta. “Il fatto che due paesi rimangano in gara su un totale di 20 all’inizio, questo di per sé è un segno di apprezzamento”, ha detto Karanikolov aggiungendo che negli ultimi mesi uno dei maggiori investitori strategici nel settore dell'assemblaggio di automobili ha mostrato interesse per il paese balcanico. Il ministro ha aggiunto che il governo punta a circa 120mila nuovi posti di lavoro e ad avere circa 500 aziende nel settore automobilistico bulgaro. (Bus)