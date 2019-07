Business news: Albania, domanda imprese a banche in calo nel secondo trimestre del 2019

- La domanda delle imprese in Albania per ottenere crediti dalle banche è stata in calo nel secondo trimestre del 2019: lo rivela il periodico sondaggio effettuato dalla Banca centrale del paese con gli istituti di credito operanti in Albania. Secondo le banche "il calo della domanda si è verificato sia per le grande aziende che per quelle medie, a seguito della contrazione della domanda di crediti a scopo di investimento", precisa il sondaggio, spiegando che "la domanda di prestiti per sostenere la liquidità ha registrato un leggero aumento". Gli istituti di credito hanno precisato inoltre che "gli standard per la concessione dei prestiti alle imprese non hanno subito modifiche. Mentre quelli per i prestiti personali, sono stati leggermente agevolati, sia per i crediti al consumo che per i mutui per le case". (Alt)