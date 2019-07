Business news: Azerbaigian-Georgia, traffico merci a Batumi tocca le 167.304 tonnellate

- Il traffico di merci verso l’Azerbaigian attraverso il porto della città di Batumi, in Georgia, si è attestato a 167.304 tonnellate nel primo semestre di quest’anno. Lo riferisce l’agenzia di stampa “Trend” citando fonti interne alle autorità portuali. Stando alle informazioni diffuse, il volume totale si suddivide in 111.646 tonnellate di zucchero grezzo, 25.727 di olio di palma, 19.686 di fagioli di soia e 6.937 di olio di mais. Per quanto riguarda invece l’anno scorso, il traffico merci verso l’Azerbaigian si è attestato a 336.702 tonnellate, a fronte delle 26.111 provenienti dal paese caucasico. (Res)