Business news: Serbia, casa farmaceutica Galenika aumenta fatturato nei primi sei mesi dell'anno

- La casa farmaceutica Galenika con sede a Belgrado, capitale della Serbia, ha registrato un aumento del proprio fatturato nei primi sei mesi di quest'anno. Secondo quanto riporta la stampa locale, l'aumento è del 13 per cento ed è riferito allo stesso periodo dell'anno precedente. Il totale ricavato dalla vendita dei prodotti in Serbia ammontava a giugno a 27,4 milioni di euro. Il 2 novembre 2017 si è conclusa la vendita della casa farmaceutica serba Galenika alla lussemburghese Aelius. Secondo quanto riportava allora la stampa locale, il contratto è stato firmato dal ministro dell'Economia della Serbia, Goran Knezevic, e dai rappresentanti della casa farmaceutica. La società Aelius con sede in Lussemburgo ha offerto 16 milioni di euro per l'acquisizione nell'ultima gara aperta dal governo. L'offerta riguardava il 93,7 per cento della proprietà dell'azienda, che corrispondeva alla quota in mano allo stato serbo. Agli inizi di ottobre 2017 erano pervenute due offerte, dalla società di Belgrado Amicus Srb, filiale della svizzera Amicus, e dalla compagnia lussemburghese Aelius, legata al gruppo brasiliano Ems Sa. (Seb)