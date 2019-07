Business news: Bielorussia, Bei finanzierà due progetti nel paese

- La Banca europea per gli investimenti (Bei) finanzierà due progetti in Bielorussia: il miglioramento dell’autostrada M7 Minsk-Vilnius e la modernizzazione del sistema di trattamento delle acque. I finanziamenti della Bei in Bielorussia, come rilevato dal vicepresidente della banca Vazil Hudak, hanno raggiunto in due anni circa 335 milioni di euro. Per i lavori di rifacimento dell’autostrada M7 verranno destinati 110 milioni di euro, mentre per il miglioramento del sistema di trattamento delle acque saranno impiegati 66 milioni di euro. Quest’ultimo progetto dovrebbe rendere più semplice l’accesso ad acqua di maggiore qualità per 500 mila persone, ha spiegato Hudak. (Res)