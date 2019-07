Difesa: Trump non colpevolizza Turchia per acquisto sistema anti-missile russo S-400 (2)

- Mentre in Turchia è stata completata la consegna del primo lotto di sistemi di difesa S-400 di produzione russa e una seconda spedizione è in partenza per Ankara, gli Stati Uniti continuano a mantenere aperto il dialogo con il governo turco cercando di evitare nuove minacce di sanzioni. In settimana il senatore repubblicano Lindsey Graham ha chiamato il ministro degli Esteri turco, Mevlut Cavusoglu, su richiesta del presidente Donald Trump, proprio per allentare la tensione in corso dopo la decisione di Ankara di acquistare il sistema missilistico russo. Graham ha dichiarato di aver consegnato un messaggio al ministro Cavusoglu circa una soluzione "vantaggiosa per entrambi", se Ankara farà marcia indietro sull'S-400 russo. L'offerta del senatore repubblicano punta a stabilire dei negoziati per un accordo di libero scambio “che cambierebbe l'economia turca, aiuterebbe l'economia americana, e ci darebbe relazioni economiche molto più strette", ha spiegato il senatore. (segue) (Was)