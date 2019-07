Usa: “Nyt”, generale dell'aeronautica Hyten accusato di aggressione sessuale (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Funzionari del Pentagono hanno precedentemente affermato che un'indagine dell'Aeronautica ha respinto le accuse di Hyten. "Dopo un'indagine approfondita da parte dell'Air Force Office of Special Investigations, non vi erano prove sufficienti a supporto di alcuna constatazione di cattiva condotta da parte del generale Hyten", ha detto al quotidiano "The Hill" il portavoce del Pentagono De Halfhill il 10 luglio scorso. "Il generale Hyten ha collaborato all'inchiesta. Con oltre 38 anni di servizio nella nostra nazione, il generale Hyten ha dimostrato di essere un patriota di principio e dedicato". Le accuse di Spletstoser contro Hyten sono emerse per la prima volta all'inizio di questo mese, quando il Comitato dei servizi armati del Senato è stato informato sulla questione. (Was)