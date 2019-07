Medio Oriente: Brics, ministri Esteri preoccupati per escalation tensione nella regione

- I ministri degli Esteri dei paesi che compongono il blocco Brics (Brasile, Russia, India, Cina e Sudafrica) hanno espresso preoccupazione per escalation relativa alle tensioni in Medio Oriente e Nord Africa che hanno un impatto significativo per la sicurezza sia a livello regionale che a livello globale, sottolineando che "indipendentemente dai contesti storici e dalla natura distinta, i conflitti in queste regioni devono essere risolti conformemente ai principi del diritto internazionale, del dialogo e della negoziazione". E' quanto si legge nella dichiarazione congiunta diffusa al termine del vertice dei ministri degli Esteri dei paesi del Brics riuniti oggi a Rio de Janeiro, sotto la presidenza di turno del Brasile. Nella nota i rappresentanti dei cinque paesi hanno convenuto che "tali conflitti e situazioni richiedono una valutazione e un'attenzione continue". (segue) (Brb)