Usa-Regno Unito: colloquio telefonico tra Trump e Johnson su accordo di libero scambio

- Il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, ha detto ai giornalisti che ha recentemente parlato con il neo primo ministro britannico Boris Johnson e che i due leader stanno già lavorando ad un accordo commerciale. "Gli ho parlato", ha detto oggi Trump riferendosi a Johnson, aggiungendo che “sarà un grande primo ministro”. Trump ha spiegato che lui e premier britannico stanno già lavorando a un accordo di libero scambio tra Stati Uniti e Regno Unito. È possibile un accordo commerciale “molto consistente" con il Regno Unito dopo la Brexit, ha detto Trump ai giornalisti. In una dichiarazione di Downing Street, Londra afferma che i due leader hanno concordato di iniziare i colloqui il prima possibile non appena il Regno Unito avrà lasciato l'Unione Europea. I leader hanno anche discusso delle recenti tensioni con l'Iran e della necessità che i due paesi lavorino insieme sulla questione, ha aggiunto la nota. Johnson è diventato il nuovo primo ministro del Regno Unito mercoledì scorso, in sostituzione di Theresa May, che ha rassegnato le dimissioni per il suo fallimento nell'assicurare una Brexit entro i termini stabiliti.(Was)