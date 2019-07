Siria: rilasciato dopo due mesi cittadino statunitense prigioniero nel nord-est del paese (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Numerosi cittadini statunitensi al momento risultano scomparsi in Siria, sebbene il numero esatto sia sconosciuto. Tra i dispersi c'è il giornalista freelance Austin Tice, di cui si sono perse le tracce nel 2012 mentre seguiva la guerra civile. I genitori di Tice, Debra e Marc, hanno dichiarato pubblicamente che secondo i funzionari che lavorano sul suo caso, il ragazzo è ancora vivo. Anche Majd Kamalmaz, psicologo clinico con doppia cittadinanza americana e siriana, è stato arrestato nel 2017. Non si sa con certezza chi trattenne i due statunitensi. I genitori di Austin Tice e Majd Kamalmaz hanno fatto pressioni sull'amministrazione Trump per intervenire sui loro casi. (Was)