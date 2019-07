Brics: ministri Esteri auspicano maggiore collaborazione nella lotta contro terrorismo

- I ministri degli Esteri dei paesi che compongono il blocco Brics (Brasile, Russia, India, Cina e Sudafrica) hanno evidenziato una profonda convergenza in merito alla comune lotta contro il terrorismo, condannando "il terrorismo in tutte le sue forme e manifestazioni, commesso in qualsiasi parte del mondo e da chiunque". E' quanto si legge nella dichiarazione congiunta diffusa al termine del vertice dei ministri degli Esteri dei paesi del Brics riuniti ieri, 26 luglio, a Rio de Janeiro, sotto la presidenza di turno del Brasile. Nella nota i rappresentanti dei cinque paesi hanno chiesto "sforzi concertati per combattere il terrorismo sotto gli auspici delle Nazioni Unite e sotto solide basi legali internazionali", concordando sul fatto che "sia necessario un approccio globale per assicurare risultati efficaci contro il terrorismo. (segue) (Brb)