Business news: Socar, raffineria Star acquista primo lotto di greggio Ural da Rosneft

- La raffineria Star, controllata dalla società petrolifera statale dell'Azerbaigian Socar, ha acquistato il primo milione di tonnellate di greggio Ural dalla compagnia russa Rosneft. L’impianto, situato ad Aliaga in Turchia, sarà in grado di lavorare una quantità di greggio pari ad almeno dieci volte tanto rispetto alla quota acquistata dai russi, stando a quanto riferito dall’amministratore delegato, Mesut Ilter. "Se non ci fossero restrizioni, compreremmo greggio iraniano", ha detto Ilter, aggiungendo che la raffineria può acquistare qualsiasi tipologia petrolio, anche se il greggio “light” dell’Azerbaigian non si presta particolarmente a certe tipologie di lavorazione. La raffineria, che sta espandendo la capacità di stoccaggio di oltre il 50 per cento, a 2,5 milioni di metri cubi, e lavorerà circa 8 milioni di tonnellate di greggio quest'anno e 10 milioni di tonnellate negli anni a seguire, ha detto Ilter. I margini di raffinazione vanno dai 5 agli 8 dollari al barile, ha detto l’amministratore delegato. (Res)