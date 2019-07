Business news: Romania, importazioni di gas in aumento significativo a maggio

- La Romania ha importato nel mese di maggio 2019 una quantità di gas di 1.185.490 MWh, 353 volte in più rispetto allo stesso mese dell'anno precedente. Lo riferisce l'Istituto nazionale di statistica (Ins) di Bucarest con un comunicato. Nel maggio dello scorso anno, la Romania ha importato solo 3.353 MWh. Questo, dopo che in aprile 2019, le quantità di gas importate erano 100 volte più elevate rispetto ad aprile 2018. Allo stesso tempo, il prezzo medio del gas importato nel maggio 2019 era di 18,81 euro per MWh, secondo i dati dell'Autorita nazionale per la regolamentazione (Anre), con il 12 per cento in meno rispetto a quello del gas romeno scambiato in borsa (21,35 euro per MWh). L'ordinanza di emergenza 114/2018, approvata nel dicembre 2018, fissava a 14,37 euro per MWh, per i prossimi tre anni, il prezzo per l'intera produzione nazionale di gas. (Rob)