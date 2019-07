Cile: governo chiede varo nuova legge antiterrorismo dopo attentato caserma polizia (4)

- Il secondo pacco è stato intercettato dopo una rapida verifica da parte delle poste, in quanto sarebbe partito dallo stesso mittente. Il magistrato che indaga sul caso, il giudice per le indagini preliminari Hector Barros, ha confermato che si tratta di un artefatto simile a quello dell'attentato al commissariato. "Le indagini sono in una fase preliminare, stiamo raccogliendo le prove, ma a quanto sembra da una prima analisi i due artefatti sarebbero simili quanto alla confezione", ha dichiarato Barros. "Ad ogni modo dobbiamo realizzare ancora altre perizie", ha quindi chiarito. Secondo quanto trapelato, riporta sempre "La Tercera", il primo artefatto era un cilindro contenente polvere industriale, mentre quello diretto all'ex ministro avrebbe contenuto mezzo chilo di dinamite. (Abu)