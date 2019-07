Energia: Usa estendono per tre mesi licenza Chevron in Venezuela

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nonostante le sanzioni, l'amministrazione Trump ha deciso di estendere la licenza al gruppo energetico statunitense Chevron per operare in Venezuela fino alla fine di ottobre. La decisione rappresenta un compromesso tra i funzionari che vogliono aumentare la pressione per estromettere il presidente venezuelano Nicolas Maduro e quelli secondo cui l'assenza della compagnia avrebbe messo in svantaggio le compagnie energetiche Usa. La licenza che consente a Chevron e a diverse società di servizi petroliferi di continuare a operare nel paese scade sabato, innescando un considerevole dibattito all'interno dell'amministrazione statunitense sull'opportunità di estenderla, secondo quanto riferisce il “Wall Street Journal”. Il dipartimento del Tesoro ha rinnovato la licenza per Chevron fino al 25 ottobre, l'ultima compagnia petrolifera statunitense che opera nel Venezuela, membro dell'Opec. (segue) (Was)