Difesa: Trump non colpevolizza Turchia per acquisto sistema anti-missile russo S-400

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump, durante un incontro alla Casa Bianca, ha detto che non ritiene responsabile la Turchia per l'acquisto del sistema di difesa missilistico russo S-400. "È una situazione difficile, hanno ricevuto l'S-400 ... (ma) non biasimo la Turchia perché ci sono molte circostanze e molti problemi che si sono verificati durante l'amministrazione Obama", ha detto Trump. "Questo risale all'amministrazione Obama che è stata un disastro". Trump ha infatti accusato la precedente amministrazione per aver generato questa situazione perché non ha mai raggiunto un accordo per vendere un sistema di difesa missilistico Usa alla Turchia. (segue) (Was)