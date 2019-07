Medio Oriente: Brics, ministri Esteri preoccupati per escalation tensione nella regione (2)

- I ministri hanno poi ribadito il loro sostegno agli sforzi nazionali e internazionali volti a realizzare un processo di pace e riconciliazione guidato dell'Afghanistan perché gli stessi afgani possano costruire un paese pacifico, sicuro, unito, stabile, prospero e inclusivo che vive in armonia con i tuoi vicini". I ministri hanno espresso "preoccupazione per il deterioramento della situazione nel paese dove si è registrato un aumento del numero e dell'intensità degli attacchi terroristici contro le forza di sicurezza, il governo e i civili". I ministri hanno riferito di attendere con impazienza le elezioni presidenziali previste per settembre 2019. (Brb)