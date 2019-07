Siria: rilasciato dopo due mesi cittadino statunitense prigioniero nel nord-est del paese

- Un cittadino statunitense, tenuto prigioniero in Siria per due mesi, è stato rilasciato: lo ha riferito ieri, 26 luglio, la famiglia del ragazzo. Secondo quanto riferito dalla stampa Usa, Sam Goodwin, 30 anni, si trovava in Siria per un viaggio, quando è stato catturato nella parte nord-orientale del paese, controllata dagli alleati curdi degli Stati Uniti. Tuttavia, il governo siriano mantiene il potere su una parte di quel territorio, che comprende un aeroporto e un certo numero di quartieri in due città diverse. I genitori del cittadino statunitense, Thomas e Anne Goodwin, hanno ringraziato il capo della sicurezza del Libano, Abbas Ibrahim, per la sua assistenza. (segue) (Was)