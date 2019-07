Usa: Corte Suprema consente a Trump di procedere con il muro al confine meridionale

- Il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, ha ottenuto una grande vittoria grazie alla decisione della Corte Suprema di revocare un ordine dei tribunali inferiori che bloccava l'utilizzo di 2,5 miliardi di dollari dal budget militare per usarli nella costruzione di una parte del muro di confine in California, Arizona e New Mexico. Il dipartimento di Giustizia aveva chiesto ai giudici di sospendere le sentenze emesse a maggio e giugno che bloccavano il piano di Trump di utilizzare i fondi militari per realizzare la struttura. I giudici, con un voto 5 a 4, hanno revocato gli ordini di due tribunali inferiori permettendo così all'amministrazione di usare i soldi del Pentagono. Trump ha annunciato a maggio che intendeva spendere oltre 8 miliardi di dollari per la costruzione di un muro di frontiera, nonostante il Congresso avesse stanziato solo 1,375 miliardi di dollari a tale scopo e ne abbia limitato l'uso nel sud-est del Texas. L'inquilino della Casa Bianca ha anche dichiarato lo stato di emergenza nel tentativo di sbloccare una parte dei fondi.(Was)