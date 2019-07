Usa: “Russiagate”, commissione Giustizia Camera vuole prove consegnate al gran giurì

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La commissione Giustizia della Camera degli Stati Uniti cercherà di accedere alle prove del gran giurì dell'indagine “Russiagate” condotta dall'ex procuratore speciale Robert Mueller. Lo ha riferito oggi ai giornalisti il presidente della commissione, Jerrold Nadler. "Oggi presentiamo una richiesta alla giuria per il materiale alla base del rapporto Mueller", ha detto Nadler. L'esponente democratico ha dichiarato che il suo panel continuerà a lavorare durante la pausa di agosto per cercare ulteriori testimonianze chiave, aggiungendo che i legislatori sono pronti ad emettere ulteriori mandati, se necessario. Nadler ha aggiunto anche che all'inizio della prossima settimana la commissione presenterà una causa per far valere la sua richiesta di testimonianza dell'ex consigliere della Casa Bianca, Don McGahn. (segue) (Was)