Cile: governo chiede varo nuova legge antiterrorismo dopo attentato caserma polizia

- Il ministro degli Interni cileno, Gonzalo Blumel, ha chiesto oggi una rapida approvazione della nuova legge antiterrorismo presentata dal governo in parlamento. L'iniziativa del ministro cileno, segnala il quotidiano "La Tercera", segue il doppio attentato con pacchi esplosivi perpetrato ieri nei confronti di un commissariato di polizia e dell'ex ministro degli Interni, Rodrigo Hinzpeter. Nel primo caso l'artefatto è esploso provocando il ferimento di cinque agenti mentre nel secondo caso il pacco contenente mezzo chilo di dinamite è rimasto inesploso. "Dobbiamo adottare misure che permettano la tranquillità e la sicurezza della popolazione", ha dichiarato Blumel, "la nuova legge è pronta per essere votata", ha aggiunto. "Si tratta di una legge semplice che fornisce maggiori capacità e strumenti investigativi alla magistratura ed alla polizia per prevenire, perseguire e castigare questo tipo di delitti", ha proseguito Blumel. Secondo il ministro attualmente "manca la capacità di affrontare questo fenomeno a livello istituzionale, il sistema di intelligence non sta funzionando bene". (segue) (Abu)