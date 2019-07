Cile: governo chiede varo nuova legge antiterrorismo dopo attentato caserma polizia (2)

- Blumel ha quindi chiesto al Senato di "adottare un fast track", un cammino rapido di approvazione, "perché per la cittadinanza questi fenomeni non hanno spiegazione e dobbiamo dare una risposta". Il ministro ha quindi proposto una data per la discussione della proposta. "La legge è stata approvata in commissione ed pronta per essere votata, ho parlato con il presidente del senato e si dovrebbe poter votare martedì 6 agosto, speriamo e siamo fiduciosi in un ampio appoggio", ha concluso. Tra le misure che il governo vuole già adottare anche una relativa al miglioramento delle procedure di identificazione del mittente da parte delle poste. (segue) (Abu)