Energia: Usa estendono per tre mesi licenza Chevron in Venezuela (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Chevron ha diversi progetti insieme alla compagnia petrolifera statale venezuelana Petróleos de Venezuela SA (PdVSA). A gennaio, gli Stati Uniti hanno imposto sanzioni a Pdvsa, nel tentativo di estromettere Maduro, ma ha emesso a Chevron, che sta in Venezuela da quasi 100 anni, una licenza di sei mesi per operare. Alcuni funzionari statunitensi considerano essenziale che Chevron lasci il Venezuela per aumentare la pressione economica e l'isolamento del presidente Maduro. Altri temono invece che la partenza di Chevron potrebbe aiutare operatori cinesi e russi ad avere un ruolo maggiore nel paese. (Was)