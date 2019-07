Usa: Pil cresce del 2,1 per cento nel secondo trimestre

- Il Prodotto interno lord (Pil) degli Stati Uniti è cresciuto del 2,1 per cento nel secondo trimestre, un dato superiore alle previsioni che lo davano al +1,8 per cento, ma inferiore al +3,1 per cento del primo trimestre. La stima del dipartimento del Commercio potrebbe rafforzare le preoccupazioni che l'attività economica stia rallentando in seguito alla disputa commerciale con la Cina e altri ostacoli economici globali. Secondo gli analisti, un rallentamento della crescita economica aumenta le probabilità che la Federal Reserve (Fed), la Banca centrale statunitense, possa tagliare i tassi nel breve termine. Nonostante le preoccupazioni degli economisti, la maggioranza dei cittadini statunitensi rimane ottimista sull'economia, secondo un nuovo sondaggio del Pew Research Center. Circa il 55 per cento degli intervistati ha dichiarato di ritenere che le condizioni economiche del paese siano eccellenti o buone. Un dato che per Pew è una delle valutazioni più positive degli ultimi due decenni.(Was)