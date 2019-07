Trasporto aereo: Aerolineas Argentinas, previsto passivo 100 milioni di dollari nel 2019 (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il documento annesso del bilancio segnala inoltre che "durante il 2018 il cambio di congiuntura", in relazione all'aumento del prezzo del combustibile e dell'andamento dell'economia, "ha attenuato il ciclo di crescita avviato l'anno precedente", e che "si prevede una ripresa di questo ciclo a partire dal secondo semestre del 2019". La compagnia prevede chiudere l'esercizio 2019 con 14,1 milioni di passeggeri trasportati e con una crescita del volume nell'ordine del 9 per cento rispetto al 2018 e del 21 per cento rispetto al 2015. Secondo i dati forniti dalla stessa compagnia, Aerolineas si attribuisce un 65 per cento del mercato per quanto riguarda i voli nazionali ed un 20 per cento del traffico internazionale. (Abu)