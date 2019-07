Usa: “Nyt”, generale dell'aeronautica Hyten accusato di aggressione sessuale

- Il colonnello dell'esercito Kathryn Spletstoser, 51 anni, sarebbe stata vittima di presunti episodi di aggressione sessuale da parte del generale dell'aeronautica Usa, John Hyten, scelto di recente dal presidente degli Stati Uniti Donald Trump come vice capo dello Stato maggiore congiunto delle forze armate statunitensi. Hyten, 60 anni, diventerà il secondo uomo più potente dell'esercito se verrà confermato dal Senato. In un'intervista ufficiale con il "New York Times” pubblicata oggi, Spletstoser, che ha partecipato a due missioni di combattimento in Iraq e due in Afghanistan nei suoi 28 anni di carriera, ha dichiarato che era suo dovere farsi avanti dopo che Hyten è stato nominato per diventare il secondo generale più alto del paese. "Mi sono resa conto che ho la responsabilità morale di farmi avanti", ha detto Spletstoser. "Non potrei vivere con me stessa se questo accadesse a qualcun altro e non ho fatto nulla per fermarlo". (segue) (Was)