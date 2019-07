PA: agenzia delle Dogane e dei Monopoli, indetto concorso per 50 posti

- Il direttore dell’agenzia delle Dogane e dei Monopoli ha indetto un concorso pubblico per esami a complessivi 50 posti nel profilo professionale di chimico, terza area, fascia retributiva F1, presso l’agenzia delle Dogane e dei Monopoli, da destinare alle strutture centrali e ai laboratori chimici territoriali dell’agenzia. Per tutte le informazioni su requisiti di ammissione, modalità e tempi di presentazione delle domande e prove d'esame è disponibile il bando del concorso sul sito dell'agenzia (www.adm.gov.it). (Com)