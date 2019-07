Roma: carabiniere ucciso, fermati due giovani americani, in corso interrogatorio

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- A quanto si apprende è in corso l'interrogatorio di due ventenni americani fermati per l'uccisione del vice brigadiere dei carabinieri Mario Cerciello Rega. In base alle testimonianze raccolte e alle immagini delle telecamere di videosorveglianza, sia nel luogo del furto che sul luogo del delitto, i due sono stati rintracciati e sottoposti a interrogatorio perché sospettati dell'omicidio del carabiniere 35enne di Napoli. (Rer)