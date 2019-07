Brasile: vertice Brics, ministro Esteri Sudafrica "ultranazionalismi a azioni unilaterali minacciano la pace" (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Dobbiamo affrontare i problemi dei sud del mondo, e discutere di marginalizzazione, riforma del sistema di governance, in nome della cooperazione e sollecitando l'amicizia tra popoli", ha affermato Naledi Pandor, sottolineando che il suo paese propone soluzioni per africane per i problemi del continente, e sempre attraverso mezzi diplomatici. "Quando le armi vengono silenziate, le misure in favore dello sviluppo iniziano a parlare. Nel continente africano negli ultimi anni le armi sono state silenziate in Liberia, Costa d'Avorio, Ruanda e Sudafrica, speriamo che possa accadere lo stesso anche in altri paesi", ha affermato, chiarendo che il gruppo Brics "ha un ruolo cruciale in questo". (Brb)