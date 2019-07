Sicurezza: Consiglio comunale Milano approva Daspo, maggioranza spaccata (4)

- (Segue) Simile la posizione del Movimento 5 Stelle, favorevole, ma preoccupato della applicabilità del provvedimento, come ha spiegato il consigliere Simone Sollazzo: "Abbiamo vissuto in maniera sofferta questa delibera, perché avrebbe dovuto essere trattata con maggiore dettaglio. I mesi che verranno saranno determinanti per capire quanto può essere efficace un Daspo urbano e ci auguriamo che ci sia un incremento delle forze in campo. È una delibera che parte con obiettivi positivi, ma in questo momento ci sono degli aspetti ancora nebulosi", ha detto in Aula. Astenuti i consiglieri di centrodestra Manfredi Palmeri (Io corro per Milano) e Matteo Forte (Milano Popolare). "Noi ci asterremo, rimaniamo spettatori delle vostre contraddizioni politiche nell'affrontare questo tema", ha spiegato Palmeri. Matteo Forte, di fronte al sindaco Giuseppe Sala, presente in Aula, ha voluto invece ricordare l'incongruità delle dichiarazioni rilasciate ieri dal primo cittadino. "L'Aula - ha detto Forte - sta approvando una delibera che a detta del proponente, cioè il sindaco, è un provvedimento inutile. Allora dobbiamo capire il motivo per cui si è chiesto all'Aula di discuterlo con urgenza. Per questo io non potrò che astenermi". (Rem)