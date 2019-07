Sicurezza: Consiglio comunale Milano approva Daspo, maggioranza spaccata (5)

- (Segue) A difendere il provvedimento Pd e lista civica. "Non si persegue il disagio delle persone, ma le condotte che limitano fruibilità spazi pubblici. È una menzogna raccontare che le periferie rimangono fuori da questa delibera", ha detto il capogruppo dem Filippo Barberis, assicurando poi: "Per noi nulla si sottrae, nulla si toglie a quella sensibilità di centrosinistra con cui ormai da otto anni stiamo cercando di affrontare il tema del degrado e del contrasto alla criminalità, a cui affianchiamo l'accompagnamento sociale. Nulla si sottrae alla nostra natura identitaria". "Quando mettiamo in campo queste politiche sociali dobbiamo pretendere rispetto diritti e osservazione doveri", ha concluso il capogruppo. Più timida la posizione del capogruppo della lista civica "Noi Milano, Beppe Sala sindaco", Franco D'Alfonso. "Io vedo questo provvedimento come un aggiustamento amministrativo", ha detto. "Credo - ha aggiunto - che se ne sarebbe potuto fare tranquillamente a meno, proprio perché ha innestato questo dibattito politico, ma per lo stesso motivo diciamo che pur non comprendendone fino in fondo la necessità non riteniamo di fare di questo un ulteriore momento di confronto. Se la giunta ritiene che serva, voteremo a favore".(Rem)