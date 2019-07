Usa: “Russiagate”, commissione Giustizia Camera vuole prove consegnate al gran giurì (2)

- Ad aprile, la commissione aveva emesso un mandato per ottenere il rapporto Mueller completo e non redatto, incluse le "prove raccolte", nonostante una norma procedurale federale richieda che le informazioni di una giuria rimangano segrete. Trump ha invocato il privilegio esecutivo sul rapporto conclusivo dell'indagine di Mueller, bloccando in parte i Democratici e scatenando una battaglia nei tribunali. La commissione Giustizia ha raggiunto poi un accordo con il dipartimento di Giustizia che ha consentito ai membri di accedere ad alcuni dei documenti su cui si basava l'indagine di Mueller. Tuttavia, i Democratici continuano a chiedere che ciascun membro del Congresso dovrebbe avere accesso al rapporto e al materiale sottostante. (Was)