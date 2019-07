Trasporto aereo: Aerolineas Argentinas, previsto passivo 100 milioni di dollari nel 2019

- Il governo argentino ha approvato il bilancio presentato dai vertici della compagnia di bandiera Aerolineas Argentinas che prevede un passivo finanziario complessivo nell'ordine dei 100 milioni di dollari per l'esercizio 2019. E' quanto emerge da una risoluzione del ministero delle Finanze pubblicata oggi nella Gazzetta Ufficiale. Il documento firmato dal ministro Nicolas Dujovne precisa che l'impresa di proprietà interamente statale prevede entrate per 66 miliardi di pesos a fronte di uscite per 71 miliardi, ciò che da un saldo negativo di oltre 4,5 miliardi di pesos equivalente appunto a circa 100 milioni di dollari al valore attuale della divisa. Tuttavia, segnala il quotidiano "La Nacion", il bilancio approvato oggi è stato presentato a inizio anno, ed è preventivabile quindi un deficit maggiore alla luce sia dei dati sull'inflazione del primo semestre (+22,4 per cento) sia della svalutazione di oltre il 10 per cento della divisa statunitense dall'inizio dell'anno. (segue) (Abu)