Usa-Guatemala: Trump annuncia accordo "terzo paese sicuro" con governo guatemalco

- Il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, ha annunciato oggi, 26 luglio, di aver raggiunto un accordo con il Guatemala sin materia di asilo. Gli Stati Uniti e il Guatemala hanno firmato il cosiddetto accordo di "terzo paese sicuro" che obbliga i migranti, inclusi salvadoregni e honduregni che passano dal Guatemala per recarsi negli Stati Uniti, a richiedere protezione prima nello stato guatemalteco invece che al confine con gli Stati Uniti. L'accordo, firmato dal segretario alla Sicurezza nazionale Kevin McAleenan e da un alto funzionario guatemalteco nelllo Studio Ovale, limita le domande di asilo statunitensi provenienti dall'America centrale, secondo quanto riferito dalla stampa Usa. I due paesi avevano negoziato un accordo simile per mesi e Trump ha minacciato mercoledì di imporre tariffe o altre misure. Proprio oggi, per il secondo giorno consecutivo, il presidente degli Stati Uniti ha attaccato il governo del Guatemala per il mancato rispetto di presunti accordi sul controllo dei migranti, minacciando il varo di misure economiche "molto severe". "Lasceremo i dazi o faremo altre cose che stiamo esaminando, qualcosa di molto severo rispetto al Guatemala". Non è chiaro come entrerà in vigore l'accordo anche perché la Corte costituzionale del Guatemala ha bloccato il presidente Jimmy Morales dal dichiarare il Guatemala un “paese terzo sicuro” per i richiedenti asilo. (segue) (Was)