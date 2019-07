Usa-Guatemala: Trump annuncia accordo "terzo paese sicuro" con governo guatemalco (2)

- La firma dell'accordo di "terzo paese sicuro" per i richiedenti asilo negli Usa si sarebbe dovuta apporre in un bilaterale tra Trump e il presidente guatemalteco Jimmy Morales a Washington - il 15 luglio - poi sfumato. Lo strumento riporterebbe legalmente oltre confine tutti quei cittadini che altrimenti si fermerebbero in territorio statunitense per l'intera durata del processo, mesi se non anni. Una ipotesi che aveva spinto alcuni ex funzionari del governo guatemalteco a presentare presso la Corte costituzionale istanze per certificare l'illegalità di un simile accordo. E l'alto tribunale ha stabilito che il testo potrebbe essere solo essere ratificato dal Congresso, mettendo di fatto in guardia il presidente dal procedere nella direzione indicata dalle indiscrezioni. Una decisione che Morales denunciava come non corretta, e contro cui provvedeva a inoltrare un ricorso. (Was)